Попова: дети в лагерях смогут не соблюдать масочный режим

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Детям, которые отправятся летом в оздоровительные лагеря, не придется соблюдать масочный режим, но контроль за состоянием здоровья будет усилен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным",- сказала Попова на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Она уточнила, что в детских лагерях будет усилен контроль за состоянием здоровья отдыхающих, а также необходимо будет соблюдать меры социальной дистанции.
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