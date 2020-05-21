Попова: дети в лагерях смогут не соблюдать масочный режим

"Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным",- сказала Попова на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.