Котяков назвал средний размер страховой пенсии для неработающих в 2019 г

Он уточнил, что в ПФР поступило на 511 миллиардов больше, чем в 2018 году, при этом 61% доходов составили страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Исполнение бюджета ПФР по расходам в 2019 году составило 8 триллионов 627 миллиардов рублей, более 88% направлены на выплату пенсий.