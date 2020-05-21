Котяков назвал средний размер страховой пенсии для неработающих в 2019 г

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 7,6% и составил 15 496 рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
По словам министра, в 2019 году ПФР выполнил социальные обязательства по выплате пенсий и пособий, а также по повышению пенсионного материального обеспечения граждан в установленные сроки и в полном объеме.
"Доходы бюджета Пенсионного фонда превысили прогнозные показатели на 1,5% и составили 8 триллионов 781 миллиард рублей", - сказал Котяков на заседании правительства.
Он уточнил, что в ПФР поступило на 511 миллиардов больше, чем в 2018 году, при этом 61% доходов составили страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Исполнение бюджета ПФР по расходам в 2019 году составило 8 триллионов 627 миллиардов рублей, более 88% направлены на выплату пенсий.
"Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей", - добавил министр.
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