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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:02
https://ria.ru/20200521/1571787566.html
На Ямале закрыли детский сад из-за коронавируса у одного из родителей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

На Ямале закрыли детский сад из-за коронавируса у одного из родителей

15:02 21.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая - РИА Новости. Детский сад закрыли в поселке Тазовский (ЯНАО) на две недели после того, как коронавирус подтвердился у родителя одного из воспитанников, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Тазовского района.
Согласно информации регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, инфекция в населенном пункте выявлена у четырех человек, в том числе один случай был подтвержден за минувшие сутки.
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"По постановлению главного санитарного врача по городу Новый Уренгой и Тазовскому району дошкольное учреждение закрыто с 21 мая по 3 июня в связи с выявленным заболеванием коронавирусной инфекцией у одного из родителей воспитанников. В учреждении работали две дежурные группы, общее количество посещавших детский сад детей - 26", - сообщили в администрации.
По словам собеседника агентства, заболевший родитель своевременно изолирован и находится под наблюдением медиков.
"Чтобы предотвратить распространение инфекции, все работники детского сада, обеспечивавшие деятельность дежурных групп, отстранены от работы, протестированы на COVID-19, изолированы. Воспитанники детского сада обследованы и отправлены на изоляцию, они находятся под медицинским наблюдением, ожидаются результаты анализов на коронавирус", - добавили в пресс-службе.
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По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявлено 64 новых случая коронавирусной инфекции, при этом четвертый день подряд в городах и районах фиксируется больше подтвержденных фактов заражения COVID-19, чем на месторождениях и производственных объектах, на которые приходится почти 70% заразившихся. В целом по Ямалу коронавирус выявлен у 1902 человек, выздоровели 324 из них, скончались пятеро.
Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что снимаются запреты, связанные с пребыванием людей на улице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЯмалТазовский район
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