На Ямале закрыли детский сад из-за коронавируса у одного из родителей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая - РИА Новости. Детский сад закрыли в поселке Тазовский (ЯНАО) на две недели после того, как коронавирус подтвердился у родителя одного из воспитанников, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Детский сад закрыли в поселке Тазовский (ЯНАО) на две недели после того, как коронавирус подтвердился у родителя одного из воспитанников, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Тазовского района

Согласно информации регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, инфекция в населенном пункте выявлена у четырех человек, в том числе один случай был подтвержден за минувшие сутки.

"По постановлению главного санитарного врача по городу Новый Уренгой и Тазовскому району дошкольное учреждение закрыто с 21 мая по 3 июня в связи с выявленным заболеванием коронавирусной инфекцией у одного из родителей воспитанников. В учреждении работали две дежурные группы, общее количество посещавших детский сад детей - 26", - сообщили в администрации.

По словам собеседника агентства, заболевший родитель своевременно изолирован и находится под наблюдением медиков.

"Чтобы предотвратить распространение инфекции, все работники детского сада, обеспечивавшие деятельность дежурных групп, отстранены от работы, протестированы на COVID-19, изолированы. Воспитанники детского сада обследованы и отправлены на изоляцию, они находятся под медицинским наблюдением, ожидаются результаты анализов на коронавирус", - добавили в пресс-службе.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявлено 64 новых случая коронавирусной инфекции, при этом четвертый день подряд в городах и районах фиксируется больше подтвержденных фактов заражения COVID-19, чем на месторождениях и производственных объектах, на которые приходится почти 70% заразившихся. В целом по Ямалу коронавирус выявлен у 1902 человек, выздоровели 324 из них, скончались пятеро.

Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что снимаются запреты, связанные с пребыванием людей на улице.