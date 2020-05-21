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2020-05-21T15:01
https://ria.ru/20200521/1571787520.html
Депутаты проверят исполнение поручений по выплатам медикам в регионах
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РИА Новости

Депутаты проверят исполнение поручений по выплатам медикам в регионах

15:01 21.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы в своих регионах возьмут на контроль исполнение поручений президента, в том числе по выплатам медикам, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"Сегодня мы подчеркнули, что необходимо, чтобы депутаты в своих избирательных округах взяли на контроль выполнение поручений президента, реализацию мер поддержки. Это в первую очередь касается доплат врачам, потому что факты, с которыми сталкиваемся, вопиющие. Получается, президент это увидел раньше и отреагировал на это, чем мэры, губернаторы, депутаты региональных парламентов, депутаты Государственной думы. Это недопустимо. Важно, чтобы был парламентский контроль", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета нижней палаты.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде субъектов Федерации медицинские работники получили не те финансовые средства, о которых шла речь на совещаниях.
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