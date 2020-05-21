Депутаты проверят исполнение поручений по выплатам медикам в регионах

"Сегодня мы подчеркнули, что необходимо, чтобы депутаты в своих избирательных округах взяли на контроль выполнение поручений президента, реализацию мер поддержки. Это в первую очередь касается доплат врачам, потому что факты, с которыми сталкиваемся, вопиющие. Получается, президент это увидел раньше и отреагировал на это, чем мэры, губернаторы, депутаты региональных парламентов, депутаты Государственной думы. Это недопустимо. Важно, чтобы был парламентский контроль", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета нижней палаты.