Вузы смогут переносить сдачу экзаменов, которые нельзя провести онлайн

"Во многих вузах уже стартовал процесс государственной итоговой и промежуточной аттестации. Принципиальное решение в этой части, поддержанное вузами, состоит в максимальном использовании онлайн—форматов. В случае, когда проведение экзаменов в дистанте объективно невозможно, университеты вправе принимать решения о переносе сроков", - сказал Фальков на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.