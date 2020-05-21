Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:04
https://ria.ru/20200521/1571787474.html
Вузы смогут переносить сдачу экзаменов, которые нельзя провести онлайн
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571691238_0:313:3083:2047_1036x0_80_0_0_e137d669572d0ac178354ec0b90f605b.jpg
РИА Новости

Вузы смогут переносить сдачу экзаменов, которые нельзя провести онлайн

15:00 21.05.2020 (обновлено: 15:04 21.05.2020)
1063
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория в университете
Пустая аудитория в университете
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пустая аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Университеты в условиях пандемии коронавируса могут переносить сроки сдачи экзаменов, которые нельзя провести онлайн, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Во многих вузах уже стартовал процесс государственной итоговой и промежуточной аттестации. Принципиальное решение в этой части, поддержанное вузами, состоит в максимальном использовании онлайн—форматов. В случае, когда проведение экзаменов в дистанте объективно невозможно, университеты вправе принимать решения о переносе сроков", - сказал Фальков на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам министра, речь, в частности, идет о лабораторных практикумах в технических и инженерных вузах.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
14:44Распространение нового коронавируса
В Минпросвещения рассказали о рассадке в аудиториях во время ЕГЭ
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
411001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ФальковОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
В Минобрнауки рассказали о сроках подачи документов в вузы
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Путин призвал ускорить внедрение современной системы образования
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков пообещал Путину провести дополнительную проверку знаний студентов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
В Минпросвещения рассказали о рассадке в аудиториях во время ЕГЭ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
Российские вузы готовы начать обучение 1 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
Лента новостейМолния