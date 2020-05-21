Вузы смогут переносить сдачу экзаменов, которые нельзя провести онлайн

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Университеты в условиях пандемии коронавируса могут переносить сроки сдачи экзаменов, которые нельзя провести онлайн, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Во многих вузах уже стартовал процесс государственной итоговой и промежуточной аттестации. Принципиальное решение в этой части, поддержанное вузами, состоит в максимальном использовании онлайн—форматов. В случае, когда проведение экзаменов в дистанте объективно невозможно, университеты вправе принимать решения о переносе сроков", - сказал Фальков на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам министра, речь, в частности, идет о лабораторных практикумах в технических и инженерных вузах.
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