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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-21T14:59
https://ria.ru/20200521/1571787382.html
Минфин предостерег от накачивания экономики деньгами
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РИА Новости

Минфин предостерег от накачивания экономики деньгами

14:59 21.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗамминистра финансов Алексей Моисеев
Замминистра финансов Алексей Моисеев
© РИА Новости / Нина Зотина
Замминистра финансов Алексей Моисеев. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев предостерег от "накачивания" экономики деньгами, поскольку это в конечном итоге может привести к утрате макроэкономической стабильности и масштабному обесценению нацвалюты.
"Я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем", - заявил Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.
По его словам, уровень финансовой стабильности в России значительно вырос. "Но это с нами относительно недавно", - подчеркнул замминистра. "Когда мы обсуждаем и критикуем власти за недостаточно решительные шаги по борьбе с кризисом, то надо понимать, что самым худшим шагом будет борьба, которая приведет к утрате макроэкономической стабильности", - подчеркнул он.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей МоисеевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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