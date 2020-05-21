Минфин предостерег от накачивания экономики деньгами

"Я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем", - заявил Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.

По его словам, уровень финансовой стабильности в России значительно вырос. "Но это с нами относительно недавно", - подчеркнул замминистра. "Когда мы обсуждаем и критикуем власти за недостаточно решительные шаги по борьбе с кризисом, то надо понимать, что самым худшим шагом будет борьба, которая приведет к утрате макроэкономической стабильности", - подчеркнул он.