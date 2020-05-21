Более ста детских площадок построят в Липецкой области в 2020 году

ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости . Свыше ста детских площадок появится в этом году в Липецкой области, одна из них уже открылась в деревне Плоты Становлянского района региона, ее стоимость составила почти 300 тысяч рублей, сообщает администрация региона.

На детской площадке в деревне Плоты установлены качели для малышей, карусель, качалка-балансир, песочница, две скамейки, качели для детей старшего возраста и игровая горка. Ребятишек, а их в деревне около семидесяти, игровой комплекс примет сразу, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией.