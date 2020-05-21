Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-21T14:58
https://ria.ru/20200521/1571787268.html
Более ста детских площадок построят в Липецкой области в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/44/1551684442_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_ab944902acae5f899fc2729daa538b78.jpg
РИА Новости

Более ста детских площадок построят в Липецкой области в 2020 году

14:58 21.05.2020
12
© РИА Новости / Виталий БелоусовДетская игровая площадка
Детская игровая площадка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Детская игровая площадка
ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Свыше ста детских площадок появится в этом году в Липецкой области, одна из них уже открылась в деревне Плоты Становлянского района региона, ее стоимость составила почти 300 тысяч рублей, сообщает администрация региона.
Строительство детских площадок в Липецкой области ведётся в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" на условиях софинансирования.
"Из федерального и областного бюджетов выделено 116 миллионов рублей. Также мы планируем привлечь средства муниципалитетов и внебюджетные ассигнования. Это дополнительно еще почти 50 миллионов рублей", - сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов.
Города России. Липецк
14:28Липецкая область
Техлабораторию Фонда капремонта Липецкой области откроют в июле
На детской площадке в деревне Плоты установлены качели для малышей, карусель, качалка-балансир, песочница, две скамейки, качели для детей старшего возраста и игровая горка. Ребятишек, а их в деревне около семидесяти, игровой комплекс примет сразу, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь Артамонов
Рекомендуем
Стройка
Новый детский сад появится в липецком селе Хлевное
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Комитет ГД запросит у правительства данные о мерах поддержки книгоиздания
Города России. Липецк
Техлабораторию Фонда капремонта Липецкой области откроют в июле
Рабочие ремонтируют участок дороги
В Липецкой области отремонтируют почти 250 км сельских дорог
Ижевск
Школы искусств в Удмуртии оснастят новыми музыкальными инструментами
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Депутаты проверят исполнение поручений по выплатам медикам в регионах
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Депутаты парламента Молдавии сдадут тест на коронавирус
Врач скорой помощи
На Кубани число излечившихся от коронавируса достигло 1644
Михаил Мурашко
Мурашко назвал число получивших высокотехнологичную медпомощь в 2019 году
Мужчина в защитной маске в Шанхае
Китай и ВОЗ запустили программу сбора средств для борьбы с COVID-19
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
На Ямале закрыли детский сад из-за коронавируса у одного из родителей
Виктор Садовничий
Садовничий призвал облегчить условия для зачисления иностранных студентов
Врачи
Липецкие медики в полном объеме получили стимулирующие выплаты
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Липецкой области более 400 человек вылечились от коронавируса
Вадим Красносельский
В Приднестровье рассказали о поэтапном выходе из карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
Лента новостейМолния