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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:58
https://ria.ru/20200521/1571787235.html
В Коми за сутки выздоровело от COVID пациентов втрое больше, чем заболело
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972206_0:225:2840:1823_1036x0_80_0_0_9e3bf46fa57cfb092e062ef26d51dd85.jpg
РИА Новости

В Коми за сутки выздоровело от COVID пациентов втрое больше, чем заболело

14:57 21.05.2020 (обновлено: 14:58 21.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкВ палате для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
В палате для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
В палате для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Тридцать восемь жителей Коми за сутки выздоровели от коронавируса, что в 3 раза превышает число выявленных заболевших, сообщают республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1032 (+13) случая заболевания COVID-19... 484 (+38) человека выздоровело", - говорится в сообщении на официальной странице региона "ВКонтакте".
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Как отмечает правительство Коми, сейчас республика находится на 55-м месте среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
При этом действующие ограничения по COVID-19 в Коми продлены до 30 мая включительно, сообщал ранее врио главы республики Владимир Уйба. По его оценке, ежесуточный прирост заболевших в течение последней недели объясняется вспышками коронавируса в вахтовых поселках, хотя очаги и локализованы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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