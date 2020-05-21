В Коми за сутки выздоровело от COVID пациентов втрое больше, чем заболело

"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1032 (+13) случая заболевания COVID-19... 484 (+38) человека выздоровело", - говорится в сообщении на официальной странице региона "ВКонтакте".