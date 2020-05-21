В Коми за сутки выздоровело от COVID пациентов втрое больше, чем заболело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Тридцать восемь жителей Коми за сутки выздоровели от коронавируса, что в 3 раза превышает число выявленных заболевших, сообщают республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1032 (+13) случая заболевания COVID-19... 484 (+38) человека выздоровело", - говорится в сообщении на официальной странице региона "ВКонтакте".
Как отмечает правительство Коми, сейчас республика находится на 55-м месте среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
При этом действующие ограничения по COVID-19 в Коми продлены до 30 мая включительно, сообщал ранее врио главы республики Владимир Уйба. По его оценке, ежесуточный прирост заболевших в течение последней недели объясняется вспышками коронавируса в вахтовых поселках, хотя очаги и локализованы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.