В России доля детей среди заболевших COVID-19 не более 7%

"В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%. Если брать детей от нуля до восемнадцати лет", - сказала она на совещании у президента РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.