В России доля детей среди заболевших COVID-19 не более 7%

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доля детей среди заболевших коронавирусом в РФ составляет не более 7%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%. Если брать детей от нуля до восемнадцати лет", - сказала она на совещании у президента РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф