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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:07
https://ria.ru/20200521/1571787173.html
В России доля детей среди заболевших COVID-19 не более 7%
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

В России доля детей среди заболевших COVID-19 не более 7%

14:57 21.05.2020 (обновлено: 15:07 21.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доля детей среди заболевших коронавирусом в РФ составляет не более 7%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%. Если брать детей от нуля до восемнадцати лет", - сказала она на совещании у президента РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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