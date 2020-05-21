Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, вы уже сказали о том, что ситуация эпидемиологическая в стране стабилизируется. В течение десяти дней мы видим ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев в стране, это очень позитивный показатель", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.