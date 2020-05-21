Трансляция "Бессмертного полка онлайн" набрала более 20 млн просмотров

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" набрала уже более 20 миллионов просмотров, организаторы акции подчеркивают, что она будет продолжаться "до последней поданной заявки". Число желающих увидеть в онлайн-строю своих героев постоянно растет. На данный момент на участие в проекте было подано около 3 миллионов заявок. Обработка анкет модераторами-историками еще не завершена.
Часть заявок возвращается на доработку, которую может произвести только отправитель. Модератор не вправе вмешиваться в редактирование анкет.
Участники "Бессмертного полка онлайн" обязательно получают оповещения, когда именно можно увидеть их героев в онлайн-шествии.
Если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте "Бессмертного полка России" предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу.
Трансляцию можно увидеть на сайте "Бессмертного полка России" и "Международного Бессмертного полка", а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko. По всем возникающим вопросам можно обратиться на круглосуточную горячую линию проекта по номеру 8 (800) 20-1945-0.