Трансляция "Бессмертного полка онлайн" набрала более 20 млн просмотров

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" набрала уже более 20 миллионов просмотров, организаторы акции подчеркивают, что она будет продолжаться "до последней поданной заявки". Число желающих увидеть в онлайн-строю своих героев постоянно растет. На данный момент на участие в проекте было подано около 3 миллионов заявок. Обработка анкет модераторами-историками еще не завершена.