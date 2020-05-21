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75 лет Великой Победы
2020-05-21T14:53
https://ria.ru/20200521/1571786918.html
Трансляция "Бессмертного полка онлайн" набрала более 20 млн просмотров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785742_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_51560da0c454c95acdf2907bfca64f4d.jpg
РИА Новости

Трансляция "Бессмертного полка онлайн" набрала более 20 млн просмотров

14:53 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк"
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" набрала уже более 20 миллионов просмотров, организаторы акции подчеркивают, что она будет продолжаться "до последней поданной заявки". Число желающих увидеть в онлайн-строю своих героев постоянно растет. На данный момент на участие в проекте было подано около 3 миллионов заявок. Обработка анкет модераторами-историками еще не завершена.
Часть заявок возвращается на доработку, которую может произвести только отправитель. Модератор не вправе вмешиваться в редактирование анкет.
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Участники "Бессмертного полка онлайн" обязательно получают оповещения, когда именно можно увидеть их героев в онлайн-шествии.
Если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте "Бессмертного полка России" предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу.
Трансляцию можно увидеть на сайте "Бессмертного полка России" и "Международного Бессмертного полка", а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko. По всем возникающим вопросам можно обратиться на круглосуточную горячую линию проекта по номеру 8 (800) 20-1945-0.
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75 лет Великой ПобедыБессмертный полк
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