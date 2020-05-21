Фальков пообещал Путину провести дополнительную проверку знаний студентов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пообещал президенту РФ Владимиру Путину провести дополнительную проверку знаний студентов вузов.
"Мы также в плановом режиме готовимся. Я бы особо хотел отметить, что в соответствии с вашим поручением мы в новом учебном году организуемой дополнительную проверку знаний студентов по итогам обучения во втором семестре текущего учебного года", - сказал Фальков на совещании президента РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.