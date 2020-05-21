Фальков пообещал Путину провести дополнительную проверку знаний студентов

"Мы также в плановом режиме готовимся. Я бы особо хотел отметить, что в соответствии с вашим поручением мы в новом учебном году организуемой дополнительную проверку знаний студентов по итогам обучения во втором семестре текущего учебного года", - сказал Фальков на совещании президента РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.