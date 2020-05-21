В Минобрнауки рассказали о сроках подачи документов в вузы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Документы на поступление в магистратуру начнут принимать в июне, на бакалавриат - в июле, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Прием документов в вузы на направление магистратуры планируется начать в июне, а для выпускников 2020 года - в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно", - рассказал Фальков на совещании о ситуации в системе образование в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.