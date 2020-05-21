Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:51
https://ria.ru/20200521/1571786784.html
В Швейцарии за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1036x0_80_0_0_0fd85b9fb48fc131a0262816a757ca7b.jpg
РИА Новости

В Швейцарии за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19

14:51 21.05.2020
127
© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи в Швейцарии
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 21 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 36, всего с момента вспышки в стране заболели 30 694 человек, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 21 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 36 новых заражений (40 накануне), скончалось 8 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 694 человека, скончалось 1638 человек.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число заболевших COVID-19 в Британии превысило 250 тысяч
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
АЭС Додевард в Нидерландах
В Нидерландах на территории бывшей АЭС вспыхнул пожар
Мужчина в защитной маске в Шанхае
Китай и ВОЗ запустили программу сбора средств для борьбы с COVID-19
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число случаев коронавируса превысило 80 тысяч
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии выявили 198 новых случаев коронавируса за сутки
Врачи
В Швейцарии за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число жертв коронавируса достигло 168
Специалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 237
Врачи в отделение для пациентов, страдающих симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе
Число заболевших COVID-19 в Бельгии с середины марта превысило 56 тысяч
Врачи в инфекционном стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в южном Ливане
В Ливане число случаев коронавируса превысило тысячу
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков пообещал Путину провести дополнительную проверку знаний студентов
Петербургский школьник во время онлайн-занятия
Путин отметил увеличение нагрузки на педагогов из-за пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
Лента новостейМолния