Минобрнауки планирует дораспределить 11 тысяч бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство может дораспредедить 11 тысяч бюджетных мест в вузах в текущем году.
По словам министра, с 1 сентября 2021 года будет существенно увеличено количество контрольных цифр приема на обучение, преимущественно в регионах.
"Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы проработали вопрос и готовы дополнительно в этом году дораспределить 11 тысяч бюджетных мест", - сказал Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.