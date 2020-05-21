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2020-05-21T14:54
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Минобрнауки планирует дораспределить 11 тысяч бюджетных мест в вузах
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РИА Новости

Минобрнауки планирует дораспределить 11 тысяч бюджетных мест в вузах

14:49 21.05.2020 (обновлено: 14:54 21.05.2020)
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© Fotolia / picsfiveСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории
© Fotolia / picsfive
Студенты в аудитории. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство может дораспредедить 11 тысяч бюджетных мест в вузах в текущем году.
По словам министра, с 1 сентября 2021 года будет существенно увеличено количество контрольных цифр приема на обучение, преимущественно в регионах.
"Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы проработали вопрос и готовы дополнительно в этом году дораспределить 11 тысяч бюджетных мест", - сказал Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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