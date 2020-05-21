В ДНР заявили, что обстрелы со стороны силовиков мешают переговорам

ДОНЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков существенно усложняют переговоры по разведению сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о повышении боеготовности подразделений из-за обострившейся ситуации на линии соприкосновения. В свою очередь в управлении Народной милиции республики сообщили о переведении вооружения и техники в боевое состояние.
"Постоянно совершаемые вооруженными формированиями Украины провокационные обстрелы территории действующих и перспективных участков разведения сил и средств, фиксируемые не только наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, но и наблюдателями СММ ОБСЕ, не только усложняют согласование новых участков, но нивелируют практическую составляющую самого процесса разведения", - сказал Якубов.
Он отметил, что представители Киева при обсуждении новых участков разведения затягивают согласование, ссылаясь на статистику своих же нарушений режима прекращения огня на действующих участках.
"Никаких других состоятельных аргументов представители Киева в обсуждении не приводят. Однако, даже отчеты миссии ОБСЕ указывают на то, что подавляющее большинство таких нарушений приходится на вооруженные формирования Украины. На повестке очевидные попытки затянуть на максимально долгий срок или вообще завести в глухой угол процесс согласования новых участков разведения сил и средств", - сказал Якубов.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Двадцать девятого октября 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.