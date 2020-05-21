В ДНР заявили, что обстрелы со стороны силовиков мешают переговорам

"Никаких других состоятельных аргументов представители Киева в обсуждении не приводят. Однако, даже отчеты миссии ОБСЕ указывают на то, что подавляющее большинство таких нарушений приходится на вооруженные формирования Украины. На повестке очевидные попытки затянуть на максимально долгий срок или вообще завести в глухой угол процесс согласования новых участков разведения сил и средств", - сказал Якубов.