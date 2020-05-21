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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:00
https://ria.ru/20200521/1571786532.html
Российские вузы готовы начать обучение 1 сентября
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РИА Новости

Российские вузы готовы начать обучение 1 сентября

14:48 21.05.2020 (обновлено: 15:00 21.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вузы РФ готовы начать обучение 1 сентября, документы на поступление в магистратуру начнут принимать в июне, на бакалавриат - в июле, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Прием документов в вузы на направление магистратуры планируется начать в июне, а для выпускников 2020 года - в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно. Но учебный год вузы настроены начать 1 сентября", - рассказал Фальков на совещании о ситуации в системе образование в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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