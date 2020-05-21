Российские вузы готовы начать обучение 1 сентября

"Прием документов в вузы на направление магистратуры планируется начать в июне, а для выпускников 2020 года - в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно. Но учебный год вузы настроены начать 1 сентября", - рассказал Фальков на совещании о ситуации в системе образование в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.