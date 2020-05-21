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Онлайн-конференция о противоречиях Китая и США и роли России
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РИА Новости

Онлайн-конференция о противоречиях Китая и США и роли России

14:47 21.05.2020
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26 мая в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Россия – Китай – США: отношения после пандемии COVID-19".
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Участники:
- профессор НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России Сергей ЛУЗЯНИН;
- профессор, заместитель директора Института международных отношений Народного университета Китая ЦЗИНЬ Цаньжун.

Пандемия COVID-19 обнажила серьезные противоречия в отношениях США и Китая. США обвиняют Китай в распространении коронавирусной инфекции, требуют оплатить ущерб, нанесенный всему миру, называя сумму в девять триллионов долларов.
Однако причина противоречий заключается еще и в том, что Пекин существенно потеснил экономическое лидерство США, а снижение экономического веса неизбежно ведет к снижению веса политического. У США все меньше средств на внешнюю политику и дорогостоящие военные операции. Однополярный мир, построенный США, пришел к закату.
Какими будут черты посткоронавирусного мира? Какое место в нем займут Россия и Китай? Как далеко способны зайти США в спорах с КНР? Какой ответ может дать Китай? Как будут развиваться российско-китайские отношения?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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