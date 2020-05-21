Онлайн-конференция о противоречиях Китая и США и роли России

- профессор НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России Сергей ЛУЗЯНИН;- профессор, заместитель директора Института международных отношений Народного университета Китая ЦЗИНЬ Цаньжун.Пандемия COVID-19 обнажила серьезные противоречия в отношениях США и Китая. США обвиняют Китай в распространении коронавирусной инфекции, требуют оплатить ущерб, нанесенный всему миру, называя сумму в девять триллионов долларов.Однако причина противоречий заключается еще и в том, что Пекин существенно потеснил экономическое лидерство США, а снижение экономического веса неизбежно ведет к снижению веса политического. У США все меньше средств на внешнюю политику и дорогостоящие военные операции. Однополярный мир, построенный США, пришел к закату.Какими будут черты посткоронавирусного мира? Какое место в нем займут Россия и Китай? Как далеко способны зайти США в спорах с КНР? Какой ответ может дать Китай? Как будут развиваться российско-китайские отношения?