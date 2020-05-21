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2020-05-21T15:00
https://ria.ru/20200521/1571786454.html
Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
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РИА Новости

Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю

14:47 21.05.2020 (обновлено: 15:00 21.05.2020)
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© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Совет Государственной Думы в четверг решил проводить пленарные заседания нижней палаты парламента еженедельно, чтобы обеспечивать реализацию мер президента РФ по поддержке граждан и бизнеса, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Мы приняли решение проводить заседания (Госдумы) каждую неделю. Мы исходим из того, что решения, принимаемые президентом о мерах поддержки наших граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, и не только, должны получать законодательное сопровождение. В этой связи все депутаты единодушно высказали позицию, что нам нужно перейти на такой режим работы", - сказал Володин по итогам Совета Думы.
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