Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю

"Мы приняли решение проводить заседания (Госдумы) каждую неделю. Мы исходим из того, что решения, принимаемые президентом о мерах поддержки наших граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, и не только, должны получать законодательное сопровождение. В этой связи все депутаты единодушно высказали позицию, что нам нужно перейти на такой режим работы", - сказал Володин по итогам Совета Думы.