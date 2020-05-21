Депутаты парламента Молдавии сдадут тест на коронавирус

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный предложила всем депутатам и сотрудникам парламента сдать тест на коронавирус после того, как стало известно об инфицировании одного из коллег.

Как сообщил в четверг на заседании парламента председатель Демократической партии Молдавии Дмитрий Дьяков, у депутата-демократа Евгения Никифорчука диагностирован коронавирус, у него нет симптомов, но тест дал положительный результат. У супруги Никифорчука также диагностирован COVID-19.

"Я предлагаю, чтобы секретариат парламента организовал проведение тестирования для всех депутатов и для всех сотрудников парламента. Решение одобрено всеми", - заявила Гречаный.

Ранее минздрав Молдавии сообщил о 6553 зарегистрированных случаях коронавируса, 228 из которых стал летальными.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.