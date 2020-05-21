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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:46
https://ria.ru/20200521/1571786360.html
Депутаты парламента Молдавии сдадут тест на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Депутаты парламента Молдавии сдадут тест на коронавирус

14:46 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный предложила всем депутатам и сотрудникам парламента сдать тест на коронавирус после того, как стало известно об инфицировании одного из коллег.
Как сообщил в четверг на заседании парламента председатель Демократической партии Молдавии Дмитрий Дьяков, у депутата-демократа Евгения Никифорчука диагностирован коронавирус, у него нет симптомов, но тест дал положительный результат. У супруги Никифорчука также диагностирован COVID-19.
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"Я предлагаю, чтобы секретариат парламента организовал проведение тестирования для всех депутатов и для всех сотрудников парламента. Решение одобрено всеми", - заявила Гречаный.
Ранее минздрав Молдавии сообщил о 6553 зарегистрированных случаях коронавируса, 228 из которых стал летальными.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗинаида ГречаныйЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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