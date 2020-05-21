Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T17:29
https://ria.ru/20200521/1571786318.html
В Госдуме оценили идею об уголовном наказании за серые зарплаты
https://cdn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275804_0:0:3074:1730_1036x0_80_0_0_21c5b7d8abce77ccf020753bd70ade42.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили идею об уголовном наказании за серые зарплаты

14:46 21.05.2020 (обновлено: 17:29 21.05.2020)
0
© РИА Новости / Виталий ТимкивКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил против инициативы ввести уголовное наказание за серые зарплаты вне зависимости от суммы выплат.
"Нельзя вводить одинаковую уголовную ответственность за то, что, например, кому-то заплатили две тысячи рублей "в конверте", а на каком-нибудь предприятии всем платят неофициально. В этом вопросе должна быть градация, нужен дифференцированный подход. При наличии умысла, когда речь идет о больших суммах, — тогда можно говорить об уголовной ответственности", — приводит его слова "Газета.ру".
Глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов
12:41
Эксперт оценил идею ввести уголовную ответственность за "серые" зарплаты
Политик также подчеркнул, что для борьбы с "серой занятостью" следует усиливать административную ответственность, а не уголовную.
С идеей ввести поправку, которая позволит привлекать к уголовной ответственности работодателей, выплачивающих серую зарплату в любом объеме, выступил сенатор Анатолий Артамонов. Сейчас уголовное преследование предусмотрено только в отношении руководителей предприятий, которые выплачивают сотрудникам "в конвертах" 100 тысяч рублей и более. По словам Артамонова, наказание должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий.
Российские рубли
13:10
Юрист назвал льготы бизнесменам действенной мерой против "серых" зарплат
000000
Обсудить 0
РоссияЯрослав НиловГосдума РФАнатолий АртамоновОбществоЭкономика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала