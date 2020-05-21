В Госдуме оценили идею об уголовном наказании за серые зарплаты

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил против инициативы ввести уголовное наказание за серые зарплаты вне зависимости от суммы выплат.
"Нельзя вводить одинаковую уголовную ответственность за то, что, например, кому-то заплатили две тысячи рублей "в конверте", а на каком-нибудь предприятии всем платят неофициально. В этом вопросе должна быть градация, нужен дифференцированный подход. При наличии умысла, когда речь идет о больших суммах, — тогда можно говорить об уголовной ответственности", — приводит его слова "Газета.ру".
Политик также подчеркнул, что для борьбы с "серой занятостью" следует усиливать административную ответственность, а не уголовную.
С идеей ввести поправку, которая позволит привлекать к уголовной ответственности работодателей, выплачивающих серую зарплату в любом объеме, выступил сенатор Анатолий Артамонов. Сейчас уголовное преследование предусмотрено только в отношении руководителей предприятий, которые выплачивают сотрудникам "в конвертах" 100 тысяч рублей и более. По словам Артамонова, наказание должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий.