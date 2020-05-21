Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках ко Дню вышиванки лидерам мировых держав, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
На сайте Зеленского появилось сообщение о том, что президент и первая леди отправили традиционные украинские вышитые сорочки в подарок лидерам разных стран.
10 января, 11:31Зеленский назвал канадцев жителями "Канадии"
"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", — говорится в сообщении.
Однако в Канаде президента нет. Формально главой государства является королева Великобритании Елизавета II, в стране ее представляет генерал-губернатор. Джастин Трюдо занимает пост премьер-министра.
"В Германии, исходя из этого сообщения, подарок получил только президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В качестве "первой леди" в послевоенной Германии фигурирует жена федерального канцлера, а не президента. Впрочем, супруга Ангелы Меркель сложно назвать леди", — отмечает издание.
Спустя некоторое время сообщение отредактировали: президентов заменили на лидеров и убрали упоминание первых леди.