Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T15:51
https://ria.ru/20200521/1571786242.html
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
https://cdn22.img.ria.ru/images/152014/04/1520140443_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c257d83d7a7c4657b8c631992e9f4aa1.jpg
РИА Новости

Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады

14:46 21.05.2020 (обновлено: 15:51 21.05.2020)
6136
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВышиванка
Вышиванка
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках ко Дню вышиванки лидерам мировых держав, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
На сайте Зеленского появилось сообщение о том, что президент и первая леди отправили традиционные украинские вышитые сорочки в подарок лидерам разных стран.
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
10 января, 11:31
Зеленский назвал канадцев жителями "Канадии"
"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", — говорится в сообщении.
Однако в Канаде президента нет. Формально главой государства является королева Великобритании Елизавета II, в стране ее представляет генерал-губернатор. Джастин Трюдо занимает пост премьер-министра.

"В Германии, исходя из этого сообщения, подарок получил только президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В качестве "первой леди" в послевоенной Германии фигурирует жена федерального канцлера, а не президента. Впрочем, супруга Ангелы Меркель сложно назвать леди", — отмечает издание.

Спустя некоторое время сообщение отредактировали: президентов заменили на лидеров и убрали упоминание первых леди.
92443218
Обсудить 8
Владимир ЗеленскийКанадаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нет на него половцев, чтоб думать научили)
21 мая, 14:51
ВПВалентина Подгорина
760004
Представил себе королеву Великобритании в вышиванке...
21 мая, 15:33
Von Stirliz
2130000
Рекомендуем
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Конверт с долларовыми купюрами
В Госдуме оценили идею об уголовном наказании за серые зарплаты
Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
Автошколы оказались под угрозой закрытия
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появится новая функция
Президент Украины Петр Порошенко, Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
"Засудят за измену родине". Лидерам украинского раскола грозят тюрьмой
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Роспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России
Люди в очереди к банкомату ПриватБанка в центре Киева
Украина сумела спасти свои банки от экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
Лента новостейМолния