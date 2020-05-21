Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады

"В Германии, исходя из этого сообщения, подарок получил только президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В качестве "первой леди" в послевоенной Германии фигурирует жена федерального канцлера, а не президента. Впрочем, супруга Ангелы Меркель сложно назвать леди", — отмечает издание.