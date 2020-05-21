Глава Минобрнауки: переход на дистанционное обучение в вузах был успешным

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Переход на дистанционное обучение в вузах РФ был безальтернативным и прошел успешно, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Сегодня можно сказать, что переход на дистанционный формат работы был безальтернативным и в большинстве российских вузов он в целом прошел успешно. Российская система высшего образования с данным вызовом справилась", - сказал Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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