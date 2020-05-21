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2020-05-21T14:54
https://ria.ru/20200521/1571786170.html
Глава Минобрнауки: переход на дистанционное обучение в вузах был успешным
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РИА Новости

Глава Минобрнауки: переход на дистанционное обучение в вузах был успешным

14:44 21.05.2020 (обновлено: 14:54 21.05.2020)
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© Depositphotos / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Depositphotos / kasto
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Переход на дистанционное обучение в вузах РФ был безальтернативным и прошел успешно, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Сегодня можно сказать, что переход на дистанционный формат работы был безальтернативным и в большинстве российских вузов он в целом прошел успешно. Российская система высшего образования с данным вызовом справилась", - сказал Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаВалерий ФальковРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
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