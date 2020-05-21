Глава Минобрнауки: переход на дистанционное обучение в вузах был успешным

"Сегодня можно сказать, что переход на дистанционный формат работы был безальтернативным и в большинстве российских вузов он в целом прошел успешно. Российская система высшего образования с данным вызовом справилась", - сказал Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.