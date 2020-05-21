МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Все регионы Китая создадут лаборатории биологической безопасности.
Китайские власти представили программу укрепления возможностей профилактики и контроля общественного здравоохранения. Документ обязал каждый регион создать лабораторию, которая достигает уровня биологической безопасности 3 (Р3), а от городских округов - хоть одну лабораторию на уровне биобезопасности 2 (Р2).
Документ направлен на восполнение недостатков системы, выявленных во время эпидемии, на укрепление строительства государственных медицинских и оздоровительных учреждений, обеспечение безопасности и здоровья населения.