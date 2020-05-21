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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-21T14:46
https://ria.ru/20200521/1571785785.html
Все регионы Китая создадут лаборатории биологической безопасности
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570016355_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_c427fbe9664033376806544c71fe7a52.jpg
РИА Новости

Все регионы Китая создадут лаборатории биологической безопасности

14:46 21.05.2020
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© AFP 2020 / StringerТестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
© AFP 2020 / Stringer
МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Все регионы Китая создадут лаборатории биологической безопасности.
Китайские власти представили программу укрепления возможностей профилактики и контроля общественного здравоохранения. Документ обязал каждый регион создать лабораторию, которая достигает уровня биологической безопасности 3 (Р3), а от городских округов - хоть одну лабораторию на уровне биобезопасности 2 (Р2).
Документ направлен на восполнение недостатков системы, выявленных во время эпидемии, на укрепление строительства государственных медицинских и оздоровительных учреждений, обеспечение безопасности и здоровья населения.
Люди держатся за руки
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
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