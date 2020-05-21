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2020-05-21T14:38
https://ria.ru/20200521/1571785695.html
Источник сообщил об обыске в горсовете Красноярска
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РИА Новости

Источник сообщил об обыске в горсовете Красноярска

14:38 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Силовики провели обыск в кабинете одного из депутатов горсовета Красноярска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сегодня в первой половине дня приходили с обыском. Других подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "по предварительным данным, работали в кабинете Азаренко".
Иван Азаренко является заместителем председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Официальными комментариями СК и МВД региона РИА Новости пока не располагает.
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КрасноярскПроисшествия
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