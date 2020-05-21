Источник сообщил об обыске в горсовете Красноярска

КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Силовики провели обыск в кабинете одного из депутатов горсовета Красноярска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сегодня в первой половине дня приходили с обыском. Других подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "по предварительным данным, работали в кабинете Азаренко".
Иван Азаренко является заместителем председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Официальными комментариями СК и МВД региона РИА Новости пока не располагает.