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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-21T14:34
https://ria.ru/20200521/1571785312.html
Обнародована Пекинская инициатива, посвященная Международному дню чая
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РИА Новости

Обнародована Пекинская инициатива, посвященная Международному дню чая

14:34 21.05.2020
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© Fotolia / snkoidЧайная плантация
Чайная плантация
© Fotolia / snkoid
МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В Музее китайского чая в Пекине стартовал ряд мероприятий, посвященных первому Международному дню чая. Главная тема мероприятий: "Чай и мир, вместе наслаждаемся чаем. Чай нас объединяет".
На церемонии старта мероприятий обнародовали Пекинскую инициативу.
В своем выступлении на церемонии открытия председатель Ассоциации по продвижению китайской культуры Ван Ши сказал, что как главный инициатор учреждения Международного дня чая, родина и крупнейший производитель чая, Китай намерен прилагать совместные с другими странами усилия по содействию здоровому и устойчивому развитию чайной промышленности, укреплению обменов чайной культурой.
На церемонии также обнародовали инициативу, посвященную первому Международному дню чая. Инициатива призывает участников чайного рынка и всех заинтересованных поддержать проведение Международного дня чая, продвигать идеи Великого чайного пути, расширять международное культурное сотрудничество во благо прекрасного будущего.
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Напомним, что мероприятия проводятся под руководством Ассоциации содействия международным обменам китайских неправительственных организаций, организуются по совместной инициативе Ассоциации по продвижению китайской культуры, Международных кооперативов Великого чайного пути и Китайской торгово-промышленной палаты по экспорту и импорту продуктов питания и местных продуктов животноводства. Мероприятия получали поддержку со стороны более чем 50 смежных организаций и учреждений, а также более чем 30 городов мира, включая Москву, Мельбурн, Пуэр и др.
На 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 27 ноября 2019 года рассмотрели и одобрили предложение Китая об учреждении Международного дня чая 21 мая.
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Россия-Китай: ГлавноеПекинКитайООНВ мире
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