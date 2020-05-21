Обнародована Пекинская инициатива, посвященная Международному дню чая

На церемонии также обнародовали инициативу, посвященную первому Международному дню чая. Инициатива призывает участников чайного рынка и всех заинтересованных поддержать проведение Международного дня чая, продвигать идеи Великого чайного пути, расширять международное культурное сотрудничество во благо прекрасного будущего.