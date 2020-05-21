Обнародована Пекинская инициатива, посвященная Международному дню чая

МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В Музее китайского чая в Пекине стартовал ряд мероприятий, посвященных первому Международному дню чая. Главная тема мероприятий: "Чай и мир, вместе наслаждаемся чаем. Чай нас объединяет".
На церемонии старта мероприятий обнародовали Пекинскую инициативу.
В своем выступлении на церемонии открытия председатель Ассоциации по продвижению китайской культуры Ван Ши сказал, что как главный инициатор учреждения Международного дня чая, родина и крупнейший производитель чая, Китай намерен прилагать совместные с другими странами усилия по содействию здоровому и устойчивому развитию чайной промышленности, укреплению обменов чайной культурой.
На церемонии также обнародовали инициативу, посвященную первому Международному дню чая. Инициатива призывает участников чайного рынка и всех заинтересованных поддержать проведение Международного дня чая, продвигать идеи Великого чайного пути, расширять международное культурное сотрудничество во благо прекрасного будущего.
Напомним, что мероприятия проводятся под руководством Ассоциации содействия международным обменам китайских неправительственных организаций, организуются по совместной инициативе Ассоциации по продвижению китайской культуры, Международных кооперативов Великого чайного пути и Китайской торгово-промышленной палаты по экспорту и импорту продуктов питания и местных продуктов животноводства. Мероприятия получали поддержку со стороны более чем 50 смежных организаций и учреждений, а также более чем 30 городов мира, включая Москву, Мельбурн, Пуэр и др.
На 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 27 ноября 2019 года рассмотрели и одобрили предложение Китая об учреждении Международного дня чая 21 мая.