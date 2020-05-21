Прокуратура проверит данные об оставленном на вокзале пациенте с COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области проверит информацию СМИ о пенсионере с коронавирусом, которого сотрудники обсерватора якобы отвезли на вокзал в Павловском Посаде, сообщается на сайте ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники подмосковной обсервации "Боровое" выписали пенсионера, лечившегося от коронавируса, и отвезли на вокзал в Павловском Посаде. Отмечалось, что у мужчины была деменция. Через несколько часов он почувствовал себя плохо и его доставили в медучреждение. Тест на коронавирус дал положительный результат, сейчас пенсионер проходит лечение.
"Прокуратура Московской области организовала проверку информации в сети интернет о возможном ненадлежащем оказании медицинских услуг 83-летнему пенсионеру", - говорится в сообщении.
В Минздраве Московской области сообщили, что министерство не имеет отношения к обсерватору "Боровое" и не открывало там коечный фонд для размещения граждан на карантин.