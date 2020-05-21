Прокуратура проверит данные об оставленном на вокзале пациенте с COVID-19

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники подмосковной обсервации "Боровое" выписали пенсионера, лечившегося от коронавируса, и отвезли на вокзал в Павловском Посаде. Отмечалось, что у мужчины была деменция. Через несколько часов он почувствовал себя плохо и его доставили в медучреждение. Тест на коронавирус дал положительный результат, сейчас пенсионер проходит лечение.