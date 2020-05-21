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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-21T14:49
https://ria.ru/20200521/1571785057.html
Китай и ВОЗ запустили программу сбора средств для борьбы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786434_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_e6e60b7ef5503713972d622eec36dc55.jpg
РИА Новости

Китай и ВОЗ запустили программу сбора средств для борьбы с COVID-19

14:49 21.05.2020
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© AFP 2020 / Hector RetamalМужчина в защитной маске в Шанхае
Мужчина в защитной маске в Шанхае
© AFP 2020 / Hector Retamal
МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский фонд благосостояния населения (CPWF) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду запустили благотворительную программу сбора средств для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
Программа получила название "Фонд солидарности и реагирования на COVID-19 под эгидой ВОЗ - акция Китая". Фонд будет получать пожертвования, собранные примерно на 20 китайских интернет-платформах, таких, как Tencent Foundation, Alibaba Foundation, Alipay Foundation.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил поддержку, которую Китайский фонд благосостояния населения оказывает борьбе ВОЗ с пандемией.
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