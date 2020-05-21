Китай и ВОЗ запустили программу сбора средств для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский фонд благосостояния населения (CPWF) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду запустили благотворительную программу сбора средств для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
Программа получила название "Фонд солидарности и реагирования на COVID-19 под эгидой ВОЗ - акция Китая". Фонд будет получать пожертвования, собранные примерно на 20 китайских интернет-платформах, таких, как Tencent Foundation, Alibaba Foundation, Alipay Foundation.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил поддержку, которую Китайский фонд благосостояния населения оказывает борьбе ВОЗ с пандемией.