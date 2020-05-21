Путин: вопрос организации детского отдыха должен быть отлажен до мелочей

"Тема эта (летнего отдыха для детей - ред.) крайне важная для миллионов российских семей. Почему особенно сегодня это так важно? Потому что предприятия, организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность в полном объеме, и не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми. Поэтому все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены до мелочей", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.