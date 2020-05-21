Путин заявил о необходимости выделить дополнительные места в вузах

"Конечно, нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. В Послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы, и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.