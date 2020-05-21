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2020-05-21T14:41
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Путин заявил о необходимости выделить дополнительные места в вузах
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости выделить дополнительные места в вузах

14:27 21.05.2020 (обновлено: 14:41 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные места в вузах, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение.
"Конечно, нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. В Послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы, и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Президент РФ Владимир Путин
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