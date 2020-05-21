Путин заявил, что направил в Госдуму поправки в закон об образовании

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что направил в Госдуму поправки в закон об образовании.
"Хотел бы также сказать, что направил в Государственную думу поправки в закон об образовании. Их смысл - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы", - сказал глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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