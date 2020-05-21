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2020-05-21T14:54
https://ria.ru/20200521/1571784496.html
Путин заявил, что направил в Госдуму поправки в закон об образовании
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РИА Новости

Путин заявил, что направил в Госдуму поправки в закон об образовании

14:22 21.05.2020 (обновлено: 14:54 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что направил в Госдуму поправки в закон об образовании.
"Хотел бы также сказать, что направил в Государственную думу поправки в закон об образовании. Их смысл - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы", - сказал глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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