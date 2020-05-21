Путин отметил сложности в дистанционном обучении

"Конечно, при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были и сложности, это естественно, ведь такой практики не было ни у нас, ни вообще в мире. Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организуем контроль полученных за этот период времени знаний, при необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материалы", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования.