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Путин отметил сложности в дистанционном обучении
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РИА Новости

Путин отметил сложности в дистанционном обучении

14:21 21.05.2020 (обновлено: 14:32 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сложности, возникшие в дистанционном обучении, нужно проанализировать, и в новом учебном году провести контроль знаний учащихся, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были и сложности, это естественно, ведь такой практики не было ни у нас, ни вообще в мире. Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организуем контроль полученных за этот период времени знаний, при необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материалы", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования.
По его словам, если какие-то сложности возникли, их нужно будет исправить.
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