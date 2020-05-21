В ГД поддержали проект об изолированном содержании главарей ОПГ в тюрьмах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изолированном содержании главарей организованных преступных группировок и сообществ в местах лишения свободы, такое решение было принято на заседании комитета 20 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, его заместителем Эрнестом Валеевым и председателем комитета по информполитике Александром Хинштейном.
Изменения предлагается внести в статью 3 Федерального закона "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" и статью 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации".
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Поправками предлагается дополнить часть вторую статьи 80 УИК положением, согласно которому осужденные лидеры организованных преступных групп и сообществ будут содержаться изолированно от других осужденных. Сейчас подобная норма действует для осужденных при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений, к пожизненному лишению свободы или тех граждан, кому смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный срок.
Также предлагается, что "для содержания осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа".
"При этом устанавливается, что содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания", - отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, комитет-соисполнитель по безопасности и противодействию коррупции также поддержал данный законопроект.