В ГД поддержали проект об изолированном содержании главарей ОПГ в тюрьмах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изолированном содержании главарей организованных преступных группировок и сообществ в местах лишения свободы, такое решение было принято на заседании комитета 20 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.

Изменения предлагается внести в статью 3 Федерального закона "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" и статью 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации".

Поправками предлагается дополнить часть вторую статьи 80 УИК положением, согласно которому осужденные лидеры организованных преступных групп и сообществ будут содержаться изолированно от других осужденных. Сейчас подобная норма действует для осужденных при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений, к пожизненному лишению свободы или тех граждан, кому смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный срок.

Также предлагается, что "для содержания осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа".

"При этом устанавливается, что содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания", - отмечается в пояснительной записке.