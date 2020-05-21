Верховный суд уточнил, за какие ошибки судей могут лишить мантии

В первом случае, объясняется в обзоре, судья систематически грубо нарушал нормы права при осуществлении правосудия. Он обладал низким уровнем профессиональной квалификации, неудовлетворительно готовился к рассмотрению судебных дел и организации судебных процессов, допускал волокиту, недостойно вел себя при рассмотрении дела. За два года он рассмотрел 219 дел, из которых только 37 в общем порядке, который требует исследования доказательств и допроса свидетелей. При этом апелляционной инстанцией отменено 11 и изменено 23 приговора, еще шесть судебных актов отменено в связи с неправильным применением уголовного и существенным нарушением процессуального закона, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.