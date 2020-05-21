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2020-05-21T14:18
https://ria.ru/20200521/1571783884.html
В ДНР заявили, что имеют повод вернуть силы на участок у Петровского
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РИА Новости

В ДНР заявили, что имеют повод вернуть силы на участок у Петровского

14:18 21.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуслан Якубов
Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Руслан Якубов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика имеет все основания вернуть силы и средства на отведенный участок в районе населенного пункта Петровское в Донбассе из-за систематических нарушений договоренностей со стороны украинских силовиков, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Он пояснил, что Киев нарушал и продолжает нарушать такие условия отвода сил и средств, как нахождение на участке военизированных подразделений и ведение огня из района, где располагались позиции силовиков до разведения сил и средств. Стороны отвели силы и средства от участка на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка осенью 2019 года.
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"У Республик более, чем достаточно оснований, чтобы вернуть свои подразделения на старые позиции. Однако мы этого не делаем, продолжая демонстрировать добрую волю и доверие к гарантам минских соглашений в надежде на то, что у них получится вернуть Киев в конструктивное русло соблюдения подписанных договоренностей и выполнения взятых на себя обязательств",- сказал Якубов.
Он отметил, что согласно отчетам СММ ОБСЕ, на уже действующих участках разведения в районе Петровского на территории ДНР и Золотого на территории ЛНР не только фиксируются регулярные нарушения режима прекращения огня, но также и присутствие на старых позициях, в пределах участков разведения, представителей украинских силовиков, которые не являются представителями Киева в СЦКК. Также с этих позиций продолжаются обстрелы территории республик как стрелковым оружием, так и вооружением, которое в соответствии с Комплексом мер должно быть отведено за определенные линии.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
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"Прогнозировать ситуацию с продвижением вооруженных украинских формирований на участках разведения является делом неблагодарным, поскольку складывается устойчивое впечатление, что эти самые формирования не подчиняются центральному киевскому командованию, и ведут боевые действия по собственному усмотрению",- отметил Якубов.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Двадцать девятого октября 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
2000002
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСММ ОБСЕСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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