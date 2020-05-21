В ДНР заявили, что имеют повод вернуть силы на участок у Петровского

Он пояснил, что Киев нарушал и продолжает нарушать такие условия отвода сил и средств, как нахождение на участке военизированных подразделений и ведение огня из района, где располагались позиции силовиков до разведения сил и средств. Стороны отвели силы и средства от участка на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка осенью 2019 года.

"У Республик более, чем достаточно оснований, чтобы вернуть свои подразделения на старые позиции. Однако мы этого не делаем, продолжая демонстрировать добрую волю и доверие к гарантам минских соглашений в надежде на то, что у них получится вернуть Киев в конструктивное русло соблюдения подписанных договоренностей и выполнения взятых на себя обязательств",- сказал Якубов.

Он отметил, что согласно отчетам СММ ОБСЕ, на уже действующих участках разведения в районе Петровского на территории ДНР и Золотого на территории ЛНР не только фиксируются регулярные нарушения режима прекращения огня, но также и присутствие на старых позициях, в пределах участков разведения, представителей украинских силовиков, которые не являются представителями Киева в СЦКК. Также с этих позиций продолжаются обстрелы территории республик как стрелковым оружием, так и вооружением, которое в соответствии с Комплексом мер должно быть отведено за определенные линии.