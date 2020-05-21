Вывозной рейс из Москвы в Рим планируется на 24 мая

"Рейс "Аэрофлота" планируется на воскресенье 24 мая с вылетом в 11:25 из московского аэропорта Шереметьево и прибытием в 14:20 в римский Фьюмичино", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
Ранее сообщалось, что рейс для эвакуации российских граждан из Италии также запланирован на 24 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.