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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:16
https://ria.ru/20200521/1571783725.html
Вывозной рейс из Москвы в Рим планируется на 24 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Москвы в Рим планируется на 24 мая

14:16 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Спецрейс авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза из России граждан Италии и россиян с итальянским видом на жительство планируется 24 мая, сообщили в посольстве Итальянской Республики в Москве.
"Рейс "Аэрофлота" планируется на воскресенье 24 мая с вылетом в 11:25 из московского аэропорта Шереметьево и прибытием в 14:20 в римский Фьюмичино", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
Ранее сообщалось, что рейс для эвакуации российских граждан из Италии также запланирован на 24 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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