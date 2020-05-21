В Липецкой области более 400 человек вылечились от коронавируса

"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 443 человек. Сегодня лечение завершил еще 61 пациент", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Липецкой области зарегистрировано 1439 случаев новой коронавирусной инфекции. Четыре человека умерли. По состоянию на 14.00 мск четверга в больницах находятся 193 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 514 человек с подозрением на вирус. Наблюдаются на дому 799 пациентов с легкой формой COVID-19.