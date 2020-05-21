В Перу мэр притворился мертвым, чтобы не попасться за нарушение карантина

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мэр одного из районов провинции Кастровиррейна на западе Мэр одного из районов провинции Кастровиррейна на западе Перу залез в гроб и притворился мертвым, чтобы не попасться за нарушение комендантского часа и других карантинных мер, сообщает местная газета Comercio.

По ее сведениям, вечером 18 мая глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями, когда с проверкой явились агенты национальной полиции. Он попытался спрятаться в гробу, чтобы полицейские подумали, что он умер от коронавируса. Остальные поступили таким же образом. Позже в СМИ появилась фотография Урбины Торреса, лежащего в открытом гробу с маской на лице.

Однако полицию провести не удалось, Урбину Торреса и его приятелей задержали и доставили в участок. Как отмечается, глава района был пьян.

При этом местные жители не раз обвиняли главу района в том, что он не воспринимает ситуацию с коронавирусом всерьез и не принимает мер для борьбы с инфекцией. Один из местных жителей рассказал изданию, что из 54 дней карантина Урбина Торрес находился в Тантаре всего восемь дней. Сам глава района отвергает эти обвинения и заявляет, что покидал район только для решения вопросов.

Всего в Перу выявили более 100 тысяч случаев COVID-19, 3024 человека скончались, более 40 тысяч вылечились. До 24 мая в стране действует карантин, однако в большинстве регионов уже сократили комендантский час: если раньше он действовал с 18:00 до 04:00, то с 11 мая он начинается в 20:00. Но в северных районах ограничения прежние — с 16:00 до 04:00.