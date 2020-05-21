Госдума увеличила срок выдачи кредитов из региональных бюджетов местным

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, увеличивающий с трех до пяти лет максимальный срок предоставления кредитов местным бюджетам из региональных бюджетов.
Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.
"Закон позволит муниципальным образованиям постепенно перейти от принятия дефицитных бюджетов к сбалансированным или профицитным бюджетам и обеспечить своевременное финансирование взятых на себя обязательств", - заявил РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Глеб Хор.
При этом муниципальные образования, по словам депутата, получат возможность постепенно сокращать долю кредитов, взятых у коммерческих банков, замещая их более дешевыми и "длинными" бюджетными кредитами. "Сейчас муниципальные образования формируют и принимают местные бюджеты с дефицитом, который, как правило, финансируется за счет кредитов банков", - заметил Хор.