В Британии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19

"Компания заключила первые договора на поставку, минимум, 400 миллионов доз, уже обеспечила возможность для производства миллиарда доз и начнет первые поставки в сентябре 2020 года", - говорится в заявлении компании.

Сообщается, что в июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Англии. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.