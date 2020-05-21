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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:11
https://ria.ru/20200521/1571783375.html
В Британии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:370:2984:2048_1036x0_80_0_0_9dee0313879bae2654e70e764e6aba6e.jpg
РИА Новости

В Британии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19

14:11 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛОНДОН, 21 мая - РИА Новости, Мария Табак. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает начать массовое производство вакцины от COVID-19, которую сейчас разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, в сентябре, если тесты окажутся успешными.
"Компания заключила первые договора на поставку, минимум, 400 миллионов доз, уже обеспечила возможность для производства миллиарда доз и начнет первые поставки в сентябре 2020 года", - говорится в заявлении компании.
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"Мы бы хотели поблагодарить правительства США и Великобритании за их существенную поддержку в ускорении процесса разработки и производства вакцины. Мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы быстро создать вакцину и сделать ее широкодоступной", - говорится в заявлении главы AstraZeneca Паскаля Сорио.
Компания получила от правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины.
Сообщается, что в июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Англии. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетВеликобританияВ мире
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