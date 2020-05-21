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2020-05-21T14:10
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КС Молдавии признал поправки в закон о прокуратуре неконституционными
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РИА Новости

КС Молдавии признал поправки в закон о прокуратуре неконституционными

14:10 21.05.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии на заседании в четверг признал неконституционными поправки в закон о прокуратуре, которые касаются назначения генпрокурора, сообщила глава КС Домника Маноле.
Парламент Молдавии в сентябре 2019 года одобрил поправки в закон о прокуратуре, которые предполагают изменение процедуры отбора и назначения генпрокурора республики. Поправки предусматривали введение нового - предварительного - этапа отбора кандидатов комиссией минюста. Группа депутатов обратилась в КС с просьбой оценить конституционность поправок. Еще одно заявление по этому же вопросу было направлено в КС 20 мая этого года.
"Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными статью 11 пункт 2.1 и 2.2, статью 17 пункты 2-9.1 и 11.1, а также статью 58 пункты 7-9 закона о прокуратуре. Решение является окончательным и не может быть опротестовано", - заявила Маноле.
Согласно решению КС, неконституционными признаны поправки, которые касаются введения предварительного этапа отбора кандидатов на пост генпрокурора. Неконституционными признаны и поправки, позволяющие президенту назначать временно исполняющего обязанности генпрокурора, а также выступать инициатором создания комиссии по оценке деятельности генерального прокурора. Таким образом, принимать решение во вопросу отбора кандидатов на пост генпрокурора имеет право исключительно Высший совет прокуроров республики.
При этом КС подчеркивает, что принятое решение никоим образом не оспаривает назначение на пост генерального прокурора Александра Стояногло, который был утвержден на эту должность в ноябре прошлого года.
Илан Шор
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