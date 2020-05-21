КС Молдавии признал поправки в закон о прокуратуре неконституционными

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Конституционный суд Конституционный суд Молдавии на заседании в четверг признал неконституционными поправки в закон о прокуратуре, которые касаются назначения генпрокурора, сообщила глава КС Домника Маноле.

Парламент Молдавии в сентябре 2019 года одобрил поправки в закон о прокуратуре, которые предполагают изменение процедуры отбора и назначения генпрокурора республики. Поправки предусматривали введение нового - предварительного - этапа отбора кандидатов комиссией минюста. Группа депутатов обратилась в КС с просьбой оценить конституционность поправок. Еще одно заявление по этому же вопросу было направлено в КС 20 мая этого года.

"Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными статью 11 пункт 2.1 и 2.2, статью 17 пункты 2-9.1 и 11.1, а также статью 58 пункты 7-9 закона о прокуратуре. Решение является окончательным и не может быть опротестовано", - заявила Маноле.

Согласно решению КС, неконституционными признаны поправки, которые касаются введения предварительного этапа отбора кандидатов на пост генпрокурора. Неконституционными признаны и поправки, позволяющие президенту назначать временно исполняющего обязанности генпрокурора, а также выступать инициатором создания комиссии по оценке деятельности генерального прокурора. Таким образом, принимать решение во вопросу отбора кандидатов на пост генпрокурора имеет право исключительно Высший совет прокуроров республики.