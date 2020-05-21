Глава МВФ призвала мировые банки не платить дивиденды в 2020 году

"Сотрудники МВФ подсчитали, что 30 мировых системно значимых банков в прошлом году распределили (среди акционеров - ред.) около 250 миллиардов долларов в виде дивидендов и выкупа акций. В этом году они должны сохранить прибыль для наращивания капитала в системе", - написала Георгиева в колонке для газеты Financial Times .

Глава МВФ пояснила, что перспектива глубокой рецессии мировой экономики в 2020 году и лишь частичного ее восстановления в 2021 году станет проверкой для устойчивости банковского сектора. На этом фоне важное значение для поддержки кредитования будут иметь хорошие позиции банков в области капитала и ликвидности. "Одним из шагов, необходимых для усиления буферов банков, является сохранение прибыли от текущих операций", - отмечается в статье.