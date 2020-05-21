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2020-05-21T14:34
https://ria.ru/20200521/1571782944.html
Глава МВФ призвала мировые банки не платить дивиденды в 2020 году
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РИА Новости

Глава МВФ призвала мировые банки не платить дивиденды в 2020 году

14:33 21.05.2020 (обновлено: 14:34 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Кристалина Георгиева. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала мировые банки отказаться в текущем году от выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

"Сотрудники МВФ подсчитали, что 30 мировых системно значимых банков в прошлом году распределили (среди акционеров - ред.) около 250 миллиардов долларов в виде дивидендов и выкупа акций. В этом году они должны сохранить прибыль для наращивания капитала в системе", - написала Георгиева в колонке для газеты Financial Times.

Глава МВФ пояснила, что перспектива глубокой рецессии мировой экономики в 2020 году и лишь частичного ее восстановления в 2021 году станет проверкой для устойчивости банковского сектора. На этом фоне важное значение для поддержки кредитования будут иметь хорошие позиции банков в области капитала и ликвидности. "Одним из шагов, необходимых для усиления буферов банков, является сохранение прибыли от текущих операций", - отмечается в статье.
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При этом Георгиева признала, что отказ от выплаты дивидендов банками в текущем году может стать неприятным событием для акционеров, включая розничных и мелких институциональных инвесторов, для которых дивиденды могут быть важным источником регулярного дохода. "Тем не менее, перед лицом резкого экономического спада есть веские основания для дальнейшего укрепления собственного капитала банков", - заключила глава МВФ.
Это уже не первый призыв к банкам с тем, чтобы они отказались от выплаты дивидендов в этом году. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале мая заявила, что абсолютно разумным решением для банков РФ в текущем году будет не выплачивать дивиденды за прошлый год. ЕЦБ в конце марта также рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов как минимум до 1 октября 2020 года на фоне проблем от распространения нового коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кристалина ГеоргиеваЭльвира НабиуллинаМВФЭкономика
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