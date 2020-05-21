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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:51
https://ria.ru/20200521/1571782556.html
В Москве опровергли слухи о планах изолировать людей с антителами к COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Москве опровергли слухи о планах изолировать людей с антителами к COVID

14:04 21.05.2020 (обновлено: 15:51 21.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Московские власти опровергли появившиеся в СМИ сообщения о планах изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.
В департаменте здравоохранения подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности и никаких якобы утвержденных алгоритмов не существует.
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"Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В депздраве отметили, что такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме, так что риск того, что в его организме остается вирус, еще есть.
"Пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек", — заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, член клинического комитета департамента здравоохранения Алексей Мазус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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по-любому нас опять удивят. не перестаю восхищаться нашими правителями. что угодно готовы сделать, лишь бы кандалы оставить на населении
21 мая, 14:44
Ivan Petrov
1700118
Сейчас Совет Федерации расскажет, как он совсем даже не собирается никого сажать, а только всех будет награждать и премировать
21 мая, 15:18
НЛНаталья Лобова
430007
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