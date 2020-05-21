В Москве опровергли слухи о планах изолировать людей с антителами к COVID

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Московские власти опровергли появившиеся в СМИ сообщения о планах изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности и никаких якобы утвержденных алгоритмов не существует.

"Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В депздраве отметили, что такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме, так что риск того, что в его организме остается вирус, еще есть.

"Пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек", — заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, член клинического комитета департамента здравоохранения Алексей Мазус.