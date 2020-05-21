Медведев заявил, что самоизоляция - это плохо

Медведева на онлайн-конференции Startup Village попросили высказать мнение о самоизоляции, в ответ он привел четыре тезиса.

"Изоляция - плохо, причем изоляция отрицательна для всех, это очевидно. Тезис номер два - государственные служащие не изолируются, иначе кто будет управлять", - заявил Медведев.

Также он назвал отрицательным моментом уменьшение контактов с друзьями и коллегами. По словам Медведева, рабочее общение онлайн не всегда продуктивно. Из положительных сторон он выделил увеличение времени, которое можно проводить с семьей.