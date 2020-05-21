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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:03
https://ria.ru/20200521/1571782426.html
Медведев заявил, что самоизоляция - это плохо
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570184617_0:54:3036:1761_1036x0_80_0_0_44afb752ff0639d3d12f23350e49921c.jpg
РИА Новости

Медведев заявил, что самоизоляция - это плохо

14:03 21.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Самоизоляция - это плохо, она отрицательна для всех, считает зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведева на онлайн-конференции Startup Village попросили высказать мнение о самоизоляции, в ответ он привел четыре тезиса.
"Изоляция - плохо, причем изоляция отрицательна для всех, это очевидно. Тезис номер два - государственные служащие не изолируются, иначе кто будет управлять", - заявил Медведев.
Также он назвал отрицательным моментом уменьшение контактов с друзьями и коллегами. По словам Медведева, рабочее общение онлайн не всегда продуктивно. Из положительных сторон он выделил увеличение времени, которое можно проводить с семьей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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