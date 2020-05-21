Власти Омской области снизили ставки по налогам для предпринимателей

ОМСК, 21 мая – РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Омской области приняли в четверг два законопроекта по поддержке предпринимателей, пострадавших в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Законопроекты по снижению налогов на имущество и по упрощенной системе налогообложения были разработаны в рамках регионального антикризисного плана, отмечают в правительстве Омской области. В четверг в двух чтениях Законодательное Собрание Омской области приняло закон об установлении минимально возможных ставок по упрощенной системе налогообложения – 1% и 5%.

"Законопроекты обсуждались с депутатским корпусом и бизнесом. Было внесено много предложений. Каждое из них региональное правительство рассматривало с позиции максимально возможных преференций бизнесу… льготами по упрощенной системе налогообложения могут воспользоваться более четырёх тысяч субъектов предпринимательства… в законе учтено 38 видов экономической деятельности", – цитирует пресс-служба правительства замминистра экономики Омской области Анну Негодуйко.

По словам Негодуйко, снижение ставок налогообложения для части обрабатывающих производств, гостиниц и общепита, сфер образования, здравоохранения, социальных, бытовых услуг, спорта и организации досуга. После обращений бизнесменов в закон включили также те сферы, которые не вошли в перечень пострадавших отраслей, - строительство, аренда нежилого имущества, ИТ-отрасль и ряд социально ориентированных направлений.

"Пониженные налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения применяются при получении не менее 70% дохода от осуществления одного из видов экономической деятельности, предусмотренных законом", - пояснили в правительстве.

Также в четверг был принят в двух чтениях законопроект об установлении пониженной ставки по налогу на имущество на 2020 год в размере 1,1% для отдельных категорий налогоплательщиков.

Действие налоговых льгот будет распространяться на весь 2020 год, уточнили в минэкономики региона.

Губернатор Омской области Александр Бурков 2 апреля утвердил антикризисный план правительства области, который направлен на поддержку экономики и бизнеса региона в сложившейся ситуации. План включает в себя 54 меры – в том числе поддержку 14 отраслей экономики региона, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Это организации в области культуры, розничной торговли, строительства, туризма, гостиничного сервиса, услуг хозяйственно-бытового назначения и другие.