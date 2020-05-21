Путин проведет совещание по вопросам образования в условиях COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание в режиме видеоконференции по вопросам образования в условиях COVID-19, сообщается в Telegram-канале "Большая перемена РФ", который ведет пресс-служба Минпросвещения.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в четверг пройдет совещание по ситуации с образованием в условиях распространения коронавируса. Отмечалось, что заседание пройдет по поручению Путина. На нем обсудят, как реагирует сфера образования на ситуацию с ограничительными мероприятиями, введенными из-за распространения COVID-19.
"Президент РФ Владимир Путин 21 мая проведет в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сфере образования в условиях пандемиии коронавируса", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.