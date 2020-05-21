В США за сутки выявили свыше 23 тысяч случаев COVID-19

Акция протеста перед законодательным собранием штата Мэриленд с требованием снятия ограничений, связанных с коронавирусом

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 23 тысяч случаев заражения Более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США , скончались более 1,5 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки было зарегистрировано 23 285 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее число случаев увеличилось на 20 260.

Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 1518 человек, накануне сообщалось о 1574 летальных исходах.

По информации университета, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 1 551 853 человека, 93 439 человек скончались. Количество выздоровевших после заражения превысило 294 тысячи.