Богданов провел телефонный разговор с членом исполкома ООП

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил по телефону с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), генеральным секретарем Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни палестино-израильское урегулирование, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы была подробно обсуждена проблематика палестино-израильского урегулирования. С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу создания палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с известной международно-правовой базой, включая резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В сообщении отмечается, что с российской стороны при этом констатирована готовность и впредь содействовать палестинцам и израильтянам в налаживании прямых двусторонних переговоров под международной эгидой в лице "квартета" посредников в составе России, США, ЕС и ООН.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.