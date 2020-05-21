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2020-05-21T13:55
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Богданов провел телефонный разговор с членом исполкома ООП
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РИА Новости

Богданов провел телефонный разговор с членом исполкома ООП

13:55 21.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил по телефону с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), генеральным секретарем Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни палестино-израильское урегулирование, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы была подробно обсуждена проблематика палестино-израильского урегулирования. С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу создания палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с известной международно-правовой базой, включая резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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В сообщении отмечается, что с российской стороны при этом констатирована готовность и впредь содействовать палестинцам и израильтянам в налаживании прямых двусторонних переговоров под международной эгидой в лице "квартета" посредников в составе России, США, ЕС и ООН.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Михаил БогдановМахмуд АббасИерусалимООНВосточный ИерусалимСШАВ мире
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