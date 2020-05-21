Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-21T17:06
https://ria.ru/20200521/1571781994.html
Археологи нашли три загадочные комнаты около Стены Плача в Иерусалиме
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571780995_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_144ec7d5cdf7c796de261d8a28093c2c.jpg
РИА Новости

Археологи нашли три загадочные комнаты около Стены Плача в Иерусалиме

17:06 21.05.2020
387
© AFP 2020 / Menahem KahanaАрхеологи во время раскопок возле западной стены в Старом городе Иерусалима
Археологи во время раскопок возле западной стены в Старом городе Иерусалима
© AFP 2020 / Menahem Kahana
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В результате раскопок в нескольких десятках метров от Стены Плача в Иерусалиме израильские археологи обнаружили три помещения времен Римской империи, сообщает France Info.
Их возраст предположительно составляет 1400 лет.
"В начале мы были сильно разочарованы, поскольку под мозаичным полом наткнулись на скалистый слой и подумали, что ниже следов деятельности человека уже нет, но потом нашли три комнаты, высеченные в скале. Между собой они соединены лестницами", — рассказал Барак Монникендам-Гивон, один из руководителей раскопок в Управлении древностей Израиля.
Пока точно не установлено, для чего они были предназначены. Украшены они арками, скульптурными изображениями, мозаикой и содержат ниши для масляных ламп. По словам археолога, это могли быть кладовые для священнослужителей или паломников либо кухни и трапезные.
"Мы обнаружили здесь кухонную утварь, масляные лампы, а также сосуды для хранения пшеницы, ячменя или оливкового масла", — рассказал археолог.
По всей видимости, эти комнаты не имели "непосредственной связи" с Вторым Храмом, разрушенным римлянами в 70-м году н.э., от которого осталась только Западная стена или Стена Плача.
Раскопки ведутся с целью создать подземное выставочное пространство, в котором будут представлены материальные предметы разных эпох, обнаруженные в этом священном месте.
“Мы собираемся провести масштабные раскопки под Стеной Плача. Наша идея заключается в том, чтобы отделить культовое пространство, где люди молятся, от павильона с археологическими находками под землей для туристов", — пояснил Барак Монникендам-Гивон.
Древние мореплаватели
19 мая, 23:13Культура
Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов
310000
КультураНовости культурыМузеиИерусалимИзраиль
Рекомендуем
Здание Государственной думы РФ
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19
Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
ОСК расторгла с подрядчиком контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова"
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
Закрытый проход к морской набережной в Сочи
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Конверт с долларовыми купюрами
В Госдуме оценили идею об уголовном наказании за серые зарплаты
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Американская певица Дженнифер Лопес
"Чье это лицо?": В Сети обсуждают загадочную фотографию Дженнифер Лопес
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным
Автомобиль Isuzu D-Max
Isuzu отзывает в России 583 пикапа D-Max
Вышиванка
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Лента новостейМолния