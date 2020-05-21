Археологи нашли три загадочные комнаты около Стены Плача в Иерусалиме

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В результате раскопок в нескольких десятках метров от Стены Плача в Иерусалиме израильские археологи обнаружили три помещения времен Римской империи, . В результате раскопок в нескольких десятках метров от Стены Плача в Иерусалиме израильские археологи обнаружили три помещения времен Римской империи, сообщает France Info.

Их возраст предположительно составляет 1400 лет.

"В начале мы были сильно разочарованы, поскольку под мозаичным полом наткнулись на скалистый слой и подумали, что ниже следов деятельности человека уже нет, но потом нашли три комнаты, высеченные в скале. Между собой они соединены лестницами", — рассказал Барак Монникендам-Гивон, один из руководителей раскопок в Управлении древностей Израиля.

Пока точно не установлено, для чего они были предназначены. Украшены они арками, скульптурными изображениями, мозаикой и содержат ниши для масляных ламп. По словам археолога, это могли быть кладовые для священнослужителей или паломников либо кухни и трапезные.

"Мы обнаружили здесь кухонную утварь, масляные лампы, а также сосуды для хранения пшеницы, ячменя или оливкового масла", — рассказал археолог.

По всей видимости, эти комнаты не имели "непосредственной связи" с Вторым Храмом, разрушенным римлянами в 70-м году н.э., от которого осталась только Западная стена или Стена Плача.

Раскопки ведутся с целью создать подземное выставочное пространство, в котором будут представлены материальные предметы разных эпох, обнаруженные в этом священном месте.