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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:52
https://ria.ru/20200521/1571781939.html
Россия передала Армении тест-системы для диагностики коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Россия передала Армении тест-системы для диагностики коронавируса

13:52 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Россия передала Армении 20 тысяч диагностических систем для тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 33,5 тысячи реагентов, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"Из России мы получили 20 тысяч ПЦР тест-систем, 33,5 тысячи реагентов, термометры, иные реагенты", - сказал министр.
Он сообщил, что помощь республики оказывают и другие страны и международные организации, в частности, по его словам, 2 тысячи ПЦР тест-систем предоставила Всемирная организация здравоохранения, Китай передал Армении 20 тысяч долларов, Швейцария – 40 тысяч швейцарских франков.
"Ожидается помощь из Японии в виде оборудования, Канады, Индии (в виде лекарств), ОАЭ. ЕС планирует выделить 2,7 миллиона евро", - сказал Торосян.
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По его словам, содействие Армении планируют оказать Азиатский банк развития, Агентство США по международному развитию, Евразийский фонд стабилизации и развития, Всемирный банк, фонды ООН, Международного комитета Красного Креста.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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