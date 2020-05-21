Россия передала Армении тест-системы для диагностики коронавируса

ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Россия передала Армении 20 тысяч диагностических систем для тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 33,5 тысячи реагентов, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"Из России мы получили 20 тысяч ПЦР тест-систем, 33,5 тысячи реагентов, термометры, иные реагенты", - сказал министр.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.