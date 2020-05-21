Россия передала Армении тест-системы для диагностики коронавируса

"Из России мы получили 20 тысяч ПЦР тест-систем, 33,5 тысячи реагентов, термометры, иные реагенты", - сказал министр.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.